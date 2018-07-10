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Бенджамин Павар: Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии
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Бенджамин Павар: Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии 

Советский спорт 10 часов назад
Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку. Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку.
Кевин де Брюйне: Мбаппе — звезда. Мы постараемся остановить его  Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии. Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха, — приводит слова француза газета «Известия».
Напомним, что матч состоится 10 июля на поле стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.
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