Бенджамин Павар: Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии

Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку. Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку.

Кевин де Брюйне: Мбаппе — звезда. Мы постараемся остановить его Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии. Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха, — приводит слова француза газета «Известия»

Напомним, что матч состоится 10 июля на поле стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.