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Современный стадион на 15 тыс. зрителей построят в Приморье для местной футбольной команды
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Современный стадион на 15 тыс. зрителей построят в Приморье для местной футбольной команды 

ТАСС 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Современный стадион на 15 тыс. зрителей планируется построить в Приморском крае. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Тарасенко на встрече с футболистами местной команды «Луч», проинформировали во вторник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.
"Уже есть проект стадиона на 15 тыс. мест, сейчас идет привязка к земле", — сказал он, отметив, что новый спортивный объект разместится в краевой столице в районе нефтепровода. Кроме того, появится у клуба «Луч» и новая тренировочная база, для чего из местного бюджета планируется выделить свыше 100 млн рублей.
В этой связи, Тарасенко заметил, что на фоне успешного выступления сборной России на домашнем Чемпионате мира по футболу, перед приморским клубом встает задача демонстрировать хорошую игру и показывать высокие результаты. «Ваша задача — занять первое место в чемпионате [России], выйти в высшую лигу, играть в сборной России», — подчеркнул врио главы региона.
В свою очередь, главный тренер команды Рустем Хузин проинформировал, что «Луч» уже готов к участию в новом сезоне. «На данный момент состав укомплектован на 90%, ведутся переговоры с двумя потенциальными игроками», — сказал он.
В пресс-службе администрации Приморского края ТАСС пояснили, что первый матч нового сезона команда проведет 17 июля во Владивостоке против «Химок». На игру она выйдет под историческим названием «Луч» (ранее — «Луч-Энергия»). Именно с этим предложением выступил ранее врио губернатора Тарасенко.
"Считаю, что нужно вернуться к историческому названию «Луч», с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах", — сказал он. При голосовании в социальных сетях многие приморцы поддержали такую инициативу.
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