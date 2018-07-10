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Китайский фермер вырастил чудо-тыкву весом в полтонны
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Китайский фермер вырастил чудо-тыкву весом в полтонны 

Мир24 9 часов назад
Фермер из китайской провинции Гуандун вырастил тыкву весом в 500 кг. Видео с гигантским овощем газета People's Daily.
Несмотря на внушительные габариты тыквы, побить мировой рекорд фермеру пока не удалось. В 2016 году был зафиксирован мировой рекорд — тыква весом 1200 кг, выращенная бельгийцем Матиасом Вильминийнс. В 2017 году ему удалось удержать рекорд и вырастить тыкву весом 1008 кг. Тогда за одну семечку рекордсменки мира покупатель заплатил рекордную сумму — 1500 евро.
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