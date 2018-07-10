Неймар: навстречу Роналду или Робиньо

Неймар разбит после вылета Бразилии

Сборная Бразилии готовилась к чемпионату мира-2018 в ранге чуть ли не главного фаворита турнира, а Неймар — на правах ее лидера — вероятно, видел себя в роли человека, который благодаря успеху на российском мундиале станет первым игроком, который прервет гегемонию Криштиану Роналду Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Тем не менее, «Селесао», хотя и показали неплохой уровень футбола, все же не сумели вернуть трофей в виде богини Ники на родину, вылетев в полуфинале от Бельгии.

Сказать, что эта неудача болезненно отразилась в душах футболистов и фанатов «пентакампеонов» — значит, сказать, ничего. В их памяти еще свежи воспоминания об унижении в полуфинале ЧМ-2014, когда Германия на их глазах разбила любимцев со счетом 7:1, поэтому команде не только не удалось реабилитироваться за то фиаско, но и оказалось не по силам хотя бы повторить результат в виде полуфинала турнира.

Логично, что в такой ситуации Неймар чувствует себя разбитым — второй раз кряду он справился с лидерским бременем. «Это самый грустный момент в моей карьере, и мне тяжело найти силы играть снова», — драматично высказался нападающий после прощания с чемпионатом мира. Если добавить к этому слухи о том, что бразилец несчастлив в ПСЖ из-за уровня французской Лиги 1, а также недоволен жизнью в Париже, то возникает вопрос, что теперь способно мотивировать суперфорварда?

Неймар испортил свой статус

То, что нападающий не показал себя настоящим вожаком национальной сборной — только полбеды, ведь куда больнее для Неймара разочарование в нем со стороны бразильской торсиды. Это подтверждается хотя бы тем, что на главном ресурсе страны Globoesporte 56 процентов фанатов считают его выступление в России неудовлетворительным, тогда как только четыре процента считают, что показал свой лучший футбол. Правда, главный бомбардир «Селесао» оказался в их глазах еще не столь плох, поскольку неудовлетворение игрой его партнера по атаке Габриэла Жезуша удостоилось и вовсе 83 процентам.

Но если 21-летний форвард «Манчестер Сити» еще может позволить себе провалиться на первом для себя большом турнире в составе сборной, то 26-летний лидер «пентакампеонов» просто не имеет такого права с учетом его статуса и связанных с ним ожиданий. На следующий мундиаль в Катаре нападающий ПСЖ отправится в возрасте 30 лет, и не исключено, что это будет его последний чемпионат мира, поэтому ему нужно задуматься о том, как не остаться в памяти соотечественников самым талантливым игроком своего поколения, который сломался перед большими вызовами.

Неудачное выступление на ЧМ-2018 поставило под сомнение неписанное реноме лучшего футболиста планеты после Роналду и Месси, ведь он не только не проявил себя в решающий момент, как подобает лучшему исполнителю, но и своими необъяснимыми слезами, а также регулярной симуляцией показал себя слабохарактерным человеком. И все это на фоне лишь двух голов на мундиале, один из которых был забит с пенальти. Оправдываться Неймар может разве что тем, что на этом чемпионате мира против него чаще фолили (26 раз), нежели против Лионеля (15) и Криштиану (14), хотя и здесь можно утверждать, что это скорее следствие реакции арбитров на частые падения форварда по поводу и без.

Неймару нужны большие усилия, чтобы преуспеть в дальнейшем

Красноречивым подтверждением разочарования в бразильском бомбардире стало то, что все больше пресса считает наследниками Месси и Роналду на троне мирового футбола Килиана Мбаппе, Харри Кейна Эдена Азара , ведь первые двое забили больше бразильца, а второй хотя и отличился столько же, но играет куда полезнее, и при этом их сборные вышли в полуфинал. Не удивительно, что во Франции уже звучат голоса о том, что 19-летнему вундеркинду из ПСЖ нужно не попасть под влиянием Неймара в реализации своего большого потенциала. Подобная ситуация рискует еще сильнее ударить по статусу футболиста в раздевалке клуба, если тот не решится продать игрока «Реалу» , как по этому поводу спекулируют медиа.

Так или иначе, чтобы доказать свои претензии на позиции лучшего футболиста планеты, бразильцу нужно приложить немалые усилия, чтобы поработать над своим характером. Поскольку сам факт перехода в «Пари Сен-Жермен» и то, что уже через пару месяцев он почувствовал себя несчастливым в новой команде не лучшим образом говорит о его менталитете и шансах стать в один ряд с Роналду и Месси. Это значит, что либо нападающий предпочел подлинным амбициям «Барселоны» деньги ПСЖ, либо лишен ответственности за свои поступки, что и определяет настоящего лидера, готового бороться и ждать успеха, раз уж так быстро разочаровался в своем решении — поверить в то, что Неймар и его окружение были не способны заранее понять, что Лига 1 уступает Примере, а Париж пусть и ненамного, но менее комфортный и теплый город для жизни, чем столица Каталонии, не представляется возможным.

Поэтому бразильскому нападающему нужно научиться смотреть трудностям в лицо и не бояться с ними бороться, что, впрочем, всегда легче, когда у тебя такие заработки. Ему нужно научиться терпеть и не покладая рук работать на благо команды (какой бы она ни была в новом сезоне), ему нужно помнить, что он является примером для молодых партнеров, которые идут за ним, а значит забыть о симуляцих (тем более что теперь арбитры, вооружившись VAR и памятью о его проделках на ЧМ-2018 будут внимательно за ним следить). Только в таком случае у него появится реальная возможность стать лучшим игроком в мире — в противном случае нас ожидает повторение судьбы Робиньо или кого-то в этом роде.