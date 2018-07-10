Женская сборная России по регби-7 отправилась в Сан-Франциско

Женская сборная России по регби-7 вылетела в Сан-Франциско, где 20-22 июля пройдет Кубок мира. В США отправились 15 игроков, в окончательную заявку на турнир войдет 12.

Из-за травмы ноги на Кубке мира не сыграет один из лидеров сборной России Елена Здрокова.

Состав женской сборной России по регби-7 для подготовки к Кубку мира: Арина Быстрова (РГУТИС-Подмосковье), Анна Гаврилюк (РГУТИС-Подмосковье), Дарья Норицина (РГУТИС-Подмосковье), Кристина Середина (РГУТИС-Подмосковье), Марина Кукина (РГУТИС-Подмосковье), Дарья Шестакова (РГУТИС-Подмосковье), Диана Глушенко (Енисей-СТМ), Александра Казанцева (Енисей-СТМ), Алена Михальцова (Енисей-СТМ), Мария Перестяк (Енисей-СТМ), Анна Баранчук (ГБУ КК РЦСП по ИВС), Дарья Лушина (ГБУ КК РЦСП по ИВС), Анастасия Прокудина (ГБУ КК РЦСП по ИВС), Снежанна Кулькова (Красный Яр), Байзат Хамидова (Красный Яр).

В первом матче Кубка мира сборная России сыграет со сборной ЮАР. Эта встреча пройдет 20 июля и начнется в 20:44 по московскому времени, сообщает.