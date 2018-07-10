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Опубликован регламент бахи Can-Am X Race 2018
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Опубликован регламент бахи Can-Am X Race 2018 

Российские ралли-рейды 8 часов назад
На сайте raf.su опубликован регламент бахи Can-Am X Race 2018, которая пройдет в республике Удмуртия с 3 по 5 августа 2018 года. Соревнование пройдет в статусах:
Татьяна Измайлова
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