Опубликован регламент бахи Can-Am X Race 2018

На сайте raf.su опубликован регламент бахи Can-Am X Race 2018, которая пройдет в республике Удмуртия с 3 по 5 августа 2018 года. Соревнование пройдет в статусах:

Татьяна Измайлова