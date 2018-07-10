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Кубок России по регби-7 выиграла команда с австралийским тренером. Он будет учить русский язык
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Кубок России по регби-7 выиграла команда с австралийским тренером. Он будет учить русский язык 

SPORT24.ru 8 часов назад
Австралийский наставник «Нарвской заставы» Эндрю Куртейн поделился впечатлениями от финала Кубка России по регби-7. Его команда по пути к финалу обыграла «ВВА-Подмосковье» и «Кубань», которых многие рассчитывали увидеть в главном матче, а в борьбе за главный трофей и Кубок губернатора Пензенской области уверенно переиграла «Енисей-СТМ».
«Мы были уверены в себе, хотя не сказал бы, что ожидали победы. Однако знали: чем лучше сыграем, тем больше возможностей перед нами откроется. Здесь собрались очень серьезные команды, и у нас была отличная битва с «Кубанью». Да, наверное, повезло, у соперника иногда мячи летели не туда, но результат есть результат. Финал против «Енисея-СТМ» был классный! Мы агрессивно играли в защите, давили в нападении, и это помогло победить», — цитирует Куртейна.
Куртейн также рассказал, как так вышло, что австралиец стал тренером российской команды.
«Я получил письмо по электронной почте от «Нарвской заставы». Меня приглашали поработать с ними в части регби-7. После некоторых переговоров и визита в апреле было принято решение. Должен сказать, что для меня это было очень волнующее приглашение. У меня есть опыт работы с иностранными клубами, однако не с российскими. Но теперь многие двери открыты, и я рад возможности развивать регби в вашей стране. Это просто фантастика. Планирую ли учить русский? Да, конечно! На следующей неделе планирую приступить к занятиям. Рассчитываю, что это поможет мне лучше понимать игроков, и они меня тоже будут понимать лучше».
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