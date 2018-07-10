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Дмитрий Кириченко: Хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром
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Дмитрий Кириченко: Хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Советский спорт
Такие лица, как у игроков сборной России, были у людей только во времена Сталина
"В четвертьфинале россияне показали качественную игру в матче с очень сильным соперником, Обидно по такому матчу проигрывать в серии пенальти. Учитывая уровень соперника, назвал бы эту игру лучшей в исполнении сборной России на турнире. Команды подходили к поединку в Сочи в одинаковых условиях. Обе сыграли по 120 минут в предыдущем матче. И по ходу игры было видно, как тяжело и нашим и хорватам.
По турниру отмечу Артема Дзюбу — начинал запасным форвардом, но завоевал место в старте и блестяще себя проявил. Хотя и весну провел сильно, мог изначально претендовать на место в основе. Еще выделю Зобнина и Кутепова, которые сыграли выше ожиданий. Учитывая сколько мрачного в российском футболе, хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром. Сколько клубов сейчас попросту исчезают? Это плохая тенденция. Наследие этого турнира, прежде всего, прекрасные стадионы, надеюсь дадут толчок к исправлению ситуации", — приводит слова Кириченко «Столица С».
Напомним, сборная России на домашнем чемионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).
Турнир в России продлится до 15 июля.
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