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В Нидерландах раскритиковали легенду футбола за фото с Путиным
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В Нидерландах раскритиковали легенду футбола за фото с Путиным 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывшего футболиста сборной Нидерландов по футболу на родине подвергли жесткой критике за фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Советский спорт". Снимок был сделан во время встречи российского лидера с легендами футбола в Кремле. Футболист выложил фотографию в свой официальный аккаунт в инстаграме.
Поступок ван Бастена раскритиковали голландец Ханс де Борст, у которого в 2014 году в авиакатастрофе в Донецкой области погибла 17-летняя дочь, а также Джерри Скиннер, адвокат родственников жертв трагедии.
"Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец!" — приводит слова де Борста немецкое издание Bild.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться на мировое первенство.
Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить финал ЧМ-2018.
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