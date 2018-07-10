В Нидерландах раскритиковали легенду футбола за фото с Путиным

Бывшего футболиста сборной Нидерландов по футболу на родине подвергли жесткой критике за фотографию с президентом России Владимиром Путиным , сообщает "Советский спорт" . Снимок был сделан во время встречи российского лидера с легендами футбола в Кремле. Футболист выложил фотографию в свой официальный аккаунт в инстаграме.

Поступок ван Бастена раскритиковали голландец Ханс де Борст, у которого в 2014 году в авиакатастрофе в Донецкой области погибла 17-летняя дочь, а также Джерри Скиннер, адвокат родственников жертв трагедии.

"Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец!" — приводит слова де Борста немецкое издание Bild.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться на мировое первенство.

Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить финал ЧМ-2018.