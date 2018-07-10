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Пикфорд: «Моим кумиром в детстве был Шмейхель»
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Пикфорд: «Моим кумиром в детстве был Шмейхель» 

SPORT24.ru 7 часов назад
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал о своих кумирах детства. По словам Пикфорда, он равнялся на вратаря сборной Дании Петера Шмейхеля.
«Я знаю, что Питер Шилтон и Гордон Бэнкс были великими вратарями своего поколения, но игра меняется и развивается. Иногда, конечно, ты оглядываешься назад и восхищаешься тем, что они делали, но я стараюсь смотреть на себя и быть собой.
Когда я был ребенком, мне нравился Петер Шмейхель, также я следил за Джо Хартом. Но в детстве кумиром был, определенно, Шмейхель», — приводит слова Пикфорда.
В полуфинале чемпионата мира-2018 сборная Англии сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 21:00 мск.
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