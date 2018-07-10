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Бенжамен Павар: «Франция не намерена останавливаться в шаге от конечного успеха»
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Бенжамен Павар: «Франция не намерена останавливаться в шаге от конечного успеха» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Защитник сборной Франции Бенжамен Павар перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии отметил, что французы хорошо знакомы с уровнем игроков бельгийской команды. По его словам, «трехцветные» не намерены останавливаться в шаге от конечного успеха.
— Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии. Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку, — цитируют "Известия" Павара. — Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку. Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии. Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха.
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