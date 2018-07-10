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Сергей Ташуев: Ответственность за результат беру на себя
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Сергей Ташуев: Ответственность за результат беру на себя 

Советский спорт 7 часов назад
Потому что тренерский штаб, в частности я, решил изменить схему, сделать ее более атакующей. Но очень мало времени. Так нельзя было делать. Надеялись, что сумеем сыграть в два нападающих: быстрый и большой, плюс поддержка Каньяса. Получилось, что мы потеряли контроль в середине поля, потеряли подборы. Не пошло. Вернувшись на ту же схему, которую играли ранее, начали появляться моменты, — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба. — К сожалению, не забили. Хотя был и момент у наших ворот. В целом, во втором тайме играли правильнее. Опять же в концовке могли забить — не повезло. Но, наверное, результат закономерен — раз что-то было сделано не правильно. Я и ребятам в раздевалке сказал, что это моя ошибка. В общем, я и сам не сторонник что-то менять так спонтанно. Тут годами взаимодействие наигрываешь. Поэтому, то, что мы не выиграли, я беру на себя.
— В чем была мотивация этого изменения схемы?
— Голов мало забиваем. Вроде бы и доминируем в матчах, а голов нет. Хотели усилить атаку, что быть более агрессивными там. Чтобы и ударов больше было. Получилось наоборот. С Лигой Европы не связано. Был маленький эксперимент, но он не удался.
— Вы провели всего одну замену. С чем это связано?
— Были мысли насчет замен. Но, учитывая качество газона, выход игрока на 10-15 минут и адаптация к этому газону — это очень сложно. Тренироваться на идеальной траве, а потом выходить на синтетику — тяжело.
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