Андрей Канчельскис: Спасибо ребятам, что достигли такого результата, но кричать «Ура!» все равно нельзя (29)

Россия знала, как сдержать Модрича и Ко. И была близка к успеху

— Перед чемпионатом мира у многих наших болельщиков были скептические ожидания по поводу выступления сборной России на чемпионате мира. Быть может, суперигры наша команда не продемонстрировала, но добилась очень серьезного результата, проявив характер и волю к победе. Согласны? — Если играть в группе со смешными командами, то и результат будет. Игра сборной Саудовской Аравии — это детский сад. Египтяне? У них очень средняя команда. Мы за два года, можно сказать, обыграли одного соперника. И этой командой была сборная Испании, которая играла «без ворот». Кого здесь можно удивить? О каком развитии, прогрессе можно здесь говорить, когда у нас растет количество клубов, которые закрывают? Сколько футболистов остаются без работы! Почему так происходит? Это стыдно, — приводит слова Канчкльскиса Rusfotball.Info. — Ничего не понимаю… Конечно, мне очень понравилось, что наши футболисты добились на чемпионате мира этого результата. Я этому очень рад.

Спасибо ребятам за то, что у них нашлось самолюбие, когда я сказал, что мы не выйдем из группы. Кто не понимает, что я сказал, глупые люди. То, что я говорил, говорил от души, и это были правильные вещи. Мне тоже говорили, что я не буду футболистом, но я им стал. Опять же у ребят есть самолюбие, спасибо им, я благодарен им за то, что они достигли такого результата, но все равно нельзя кричать «Ура!». В 66-м году, когда сборная СССР заняла на чемпионате мира в Англии четвертое место, команду никто не встречал в аэропорту, не кричал «Ура!». Когда в 64-м году сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы в Испании, Бескова, руководившего тогда командой, уволили с работы. Я о том, что нам надо стремиться к таким результатам. Но опять же в группе мы играли с «плюшевыми» командами, надо уважать себя — это самое главное.

Напомним, сборная России на домашнем чемионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).