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Ромащенко — Канчельскису: Пристрастие к спиртному безнадежно удалило его от ощущения реальности
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Ромащенко — Канчельскису: Пристрастие к спиртному безнадежно удалило его от ощущения реальности 

Советский спорт 9 часов назад
Андрей Канчельскис: Уверен, Россия бы не прошла квалификацию на ЧМ, если бы играла в ней  Ранее Канчельскис говорил, что не стоит переоценивать достижение сборной России на домашнем чемпионате мира.
«Законченный Канчельскис. Мне искренне жаль его. В своё время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он — из Кировограда, я — из Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова всё ещё пуста — это беда», — написал Ромащенко в своем Facebook.
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