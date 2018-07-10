Ромащенко — Канчельскису: Пристрастие к спиртному безнадежно удалило его от ощущения реальности

Андрей Канчельскис : Уверен, Россия бы не прошла квалификацию на ЧМ, если бы играла в ней Ранее Канчельскис говорил, что не стоит переоценивать достижение сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Законченный Канчельскис. Мне искренне жаль его. В своё время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он — из Кировограда, я — из Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова всё ещё пуста — это беда», — написал Ромащенко в своем Facebook.