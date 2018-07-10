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Экс-президент «Спартака» усомнился в умственных способностях Вукоевича и Виды
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Экс-президент «Спартака» усомнился в умственных способностях Вукоевича и Виды 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о поступке игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и делегата «шашечных» Огнена Вукоевича, которые после матча с командой России опубликовали скандальное видео с лозунгом «Слава Украине».
После победы над россиянами и выхода в полуфинал чемпионата мира — 2018 Вукоевич и Вида записали видеообращение, в котором выкрикивали политический лозунг «Слава Украине».
"Футболисты никогда не отличались большим интеллектом. Не думаю, что хорватские игроки умнее тех, кто постоянно удивляет нас в России. А то, что он выкрикивает эти лозунги, это общая проблема воспитания спортсменов.
Люди рано уходят из школ в самостоятельную спортивную жизнь — образование и все остальное остаются далеко позади. Ничего удивительного в этом нет, на это просто надо не обращать внимания", — заявил Червиченко.
Также экс-президент красно-белых отметил, что удивляться поведению хорватов не стоит, поскольку они никогда не отмечались добрым отношением к России.
"Хорваты сами по себе не так добры и любезны к нам, так как мы поддерживали сербов. Они настроены если не враждебно, не агрессивно, то с прохладцей", — заключил он.
В полуфинале мирового первенства подопечные Златко Далича сыграют с командой Англии. Игра состоится 11 июля.
Ранее сообщалось, что Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ-2018 из-за скандального видео.
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