Илья Кутепов: «Своим настроем Черчесов заряжает команду»

Защитник сборной России Илья Кутепов считает, что главный тренер Станислав Черчесов смог объединить игроков во имя одной цели. Россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира-2018​, где уступили по пенальти Хорватии.

— Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели — победы в каждом матче, — цитируют "Известия" Кутепова. — Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами — посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха.

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