Ещё
Илья Кутепов: «Своим настроем Черчесов заряжает команду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Кутепов: «Своим настроем Черчесов заряжает команду» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Защитник сборной России Илья Кутепов считает, что главный тренер Станислав Черчесов смог объединить игроков во имя одной цели. Россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира-2018​, где уступили по пенальти Хорватии.
— Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели — победы в каждом матче, — цитируют "Известия" Кутепова. — Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами — посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха.
Как попасть на чемпионат мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Спорт-Экспресс: последние новости
Спасатели из Таиланда отказались использовать субмарину Илона Маска ФИФА не будет дисквалифицировать Виду за высказывание "слава Украине" Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018. В сети появилось еще одно скандальное видео Виды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды24
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео770
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида213
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение