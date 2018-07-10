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Шесть матчей на «Казань Арене» посетили более 254 тыс. болельщиков
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Шесть матчей на «Казань Арене» посетили более 254 тыс. болельщиков 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
254 тыс. 451 человек побывал на стадионе «Казань Арена» во время ЧМ по футболу, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
В рейтинге стадионов по их заполняемости в период ЧМ по футболу «Казань Арена» заняла лишь 10 место. Каждый матч трибуны занимали примерно 42 408 тыс. зрителей, тогда как вместимость стадиона — 45 тыс. 379 человек. Всего 6 матчей на «Казань Арене» посетили 254 тыс. 451 зритель.
Рейтинг стадионов по заполняемости в процентах
Стадионы «Лужники» и «Спартак» в Москве (100%), стадион «Фишт» в Сочи (99,4%), стадион «Санкт-Петербург» (99,3%), стадион «Нижний Новгород» (98,7%), «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону (98,5%), «Самара Арена» (98,5%), стадион «Калининград» (97,3%), «Екатеринбург Арена» (94,9%) и «Казань Арена» (93,4%).
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