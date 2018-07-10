Шесть матчей на «Казань Арене» посетили более 254 тыс. болельщиков

254 тыс. 451 человек побывал на стадионе «Казань Арена» во время ЧМ по футболу, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

В рейтинге стадионов по их заполняемости в период ЧМ по футболу «Казань Арена» заняла лишь 10 место. Каждый матч трибуны занимали примерно 42 408 тыс. зрителей, тогда как вместимость стадиона — 45 тыс. 379 человек. Всего 6 матчей на «Казань Арене» посетили 254 тыс. 451 зритель.

Рейтинг стадионов по заполняемости в процентах