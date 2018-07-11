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Граждане РФ сохраняют интерес к новостям науки
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Граждане РФ сохраняют интерес к новостям науки 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Интерес россиян к науке остался стабильным, согласно данным исследования Института современных медиа MOMRI.
Как показало исследование, 87% россиян считают важным быть в курсе научных событий, половина утверждают, что хотя бы иногда обсуждают достижения науки с друзьями и близкими (51%), и почти 2/3 хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере (63%). Эти показатели за год практически не изменились. В то же время изменения коснулись того, что именно интересует граждан РФ, — по сравнению с 2017 годом поменялся ТОП научных направлений. На первом месте, как и прежде, медицина и биология (эти сферы интересны 48% респондентов, +1 процентный пункт по сравнению с июнем 2017 года), а вот на второе место вышли психология и воспитание. Интерес к психологии растет с каждым годом, за этой сферой следит каждый третий (32%, по сравнению с 25% в июне 2017 года). На третьем месте — IT-технологии и электроника (27%), и почти такие же оказатели у новых технологий, нанотехнологий (25%).
Как и в предыдущем году данные исследований показали снижение интереса к космосу и авиации, а также автомобиле— и машиностроению. Сейчас следит за научными событиями и достижениями в этих сферах каждый пятый (23% и 20% соответственно), однако с каждым годом процент снижается. В июне 2016 об интересе к космосу и авиации говорили 29%, в июне 2017 — 26%, в июне 2018 года — 23%. Сферой автомобиле— и машиностроения интересовались 29% в 2016 году и всего 20% — в 2018 году. В исследовании отмечается, что эти направления меньше интересуют не только женщин, но мужчин: им все больше становятся интересны такие традиционно «женские» темы, как медицина и биология, психология и воспитание.
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