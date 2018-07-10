Проигрыш национальной сборной не снизил интерес граждан РФ к ЧМ-2018

Трансляции матчей смотрят 69% опрошенных.

С самого начала чемпионата доля зрителей в разное время колебалась от 61% до 70% граждан.

Седьмого июля сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти.