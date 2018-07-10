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Проигрыш национальной сборной не снизил интерес граждан РФ к ЧМ-2018
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Проигрыш национальной сборной не снизил интерес граждан РФ к ЧМ-2018 

Говорит Москва 6 часов назад
Трансляции матчей смотрят 69% опрошенных.
С самого начала чемпионата доля зрителей в разное время колебалась от 61% до 70% граждан.
Седьмого июля сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти.
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