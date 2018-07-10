Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Сегодня, 10-го июля, на Чемпионате Мира-2018 будет сыгран первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Все самые интересные новости, касающиеся этого поединка, уже доступны на нашем сайте:

Анонс матча Франция — Бельгия

Роберто Мартинес дал комментарий по предстоящему матчу

Оливье Жиру высказался о предстоящей встрече с Тьерри Анри

Дидье Дешаму не понравился вопрос о сборной России

Сборная Франции первой высадилась в Санкт-Петербурге

Сборная Бельгии также уже добралась до культурной столицы России

На клубном уровне уже сегодня может состояться трансфер:

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