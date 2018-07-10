Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля 

Сегодня, 10-го июля, на Чемпионате Мира-2018 будет сыгран первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Все самые интересные новости, касающиеся этого поединка, уже доступны на нашем сайте:
Анонс матча Франция — Бельгия
Роберто Мартинес дал комментарий по предстоящему матчу
Оливье Жиру высказался о предстоящей встрече с Тьерри Анри
Дидье Дешаму не понравился вопрос о сборной России
Сборная Франции первой высадилась в Санкт-Петербурге
Сборная Бельгии также уже добралась до культурной столицы России
Насер Шадли похвалил Килиана Мбаппе
На клубном уровне уже сегодня может состояться трансфер:
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