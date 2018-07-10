Златко Далич: «Ждем поддержки российских болельщиков»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и защитник этой команды Деян Ловрен рассказали, что впечатлены организацией чемпионата мира-2018, а также ожидают поддержки российских зрителей несмотря ни на что.

— Можете объяснить, как Хорватия забралась так высоко на турнире?

— В нашей команде собраны хорошие игроки, которые выступают в самых сильных клубах Европы. Но как сборная мы давно ничего не добивались. Надо было что-то менять, чтобы добиться хорошего результата. Сегодняшнее поколение недооценивалось в последние годы. Но на этом турнире оно проявило себя с наилучшей стороны.

— Как вы объясните сумасшедшую форму Луки Модрича ? Он вездесущий.

— Это показывает его волю, характер, желание играть. Лука добивается всего, чего хочет. Это его последний ЧМ. Но и все остальные игроки вносят свой вклад. Мы не сдаёмся, не уступаем, работаем на команду.

— Как возможно, что маленькая страна повторяет успех 20-летней давности? Это талант или огромная работа?

— У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров — все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.

— Исторически сложилось, что у сборной есть поддержка в России. Будет ли поддержка в этот раз, учитывая скандал с Видой и Вукоевичем?

— Я благодарен за все то, что мы пережили, нас везде встречают как своих. Конечно, ждём поддержки болельщиков. Мы всегда будем тепло вспоминать эти несколько недель в России.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен также отметил блестящую организацию турнира в России и рассказал, что будет делать с нападающим сборной Англии Харри Кейном.

— Я уже не раз говорил, что это лучший турнир по организации. Могу поблагодарить и поздравить Россию с проведением такого замечательного чемпионата мира. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Хорватия — Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала — начало в 21.00 (время московское)

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