Александр Ерохин: С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех

газета «Известия». «С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех. Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы. Было понимание — если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно», — приводит слова Ерохина Напомним, сборная России на домашнем чемионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен). Турнир в России продлится до 15 июля.