Легенда каталонской «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», высказался о форварде сборной Бразилии Неймаре.
"Неймар симулирует слишком много? Это его игра, его образ жизни, его трудно изменить. Я слышал, что была полемика. Люди считают, что он слишком часто падает, но нельзя сказать, что он не пытается идти в дриблинг, что он не не имеет индивидуальности, что он избегает встреч один в один. Я предпочитаю иметь такого игрока, а не того, кто уходит от этого, кто предпочитает расстаться с мячом… Иногда нам приходилось защищать его от соперников… Он является преемником Месси и Криштиану Роналду. Он — номер один", — цитирует 38-летнего хавбека Le 10 Sport.