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Экс-глава МЧС Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья
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Экс-глава МЧС Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Экс-глава МЧС Владимир Пучков стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, который претендует на пост главы края, сообщил в субботу предвыборный штаб кандидата.
"Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко стал экс-глава МЧС Владимир Пучков. В приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок», — сообщает предвыборный штаб.
Ранее Тарасенко сообщал, что кандидатом на пост сенатора в случае его победы будет Владимир Пучков.
Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).
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