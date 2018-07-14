Экс-глава МЧС Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья

"Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко стал экс-глава МЧС Владимир Пучков. В приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок», — сообщает предвыборный штаб.

Ранее Тарасенко сообщал, что кандидатом на пост сенатора в случае его победы будет Владимир Пучков.