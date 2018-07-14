Экс-глава МЧС возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья

«Для меня большая честь и ответственность сейчас возглавлять избирательный штаб. И в перспективе работать на благо жителей Приморья», — цитирует «Интерфакс» слова Пучкова, сказанные им на заседании штаба.

Ранее Андрея Тарасенко выдвинули кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 9 сентября. После выдвижения он предложит на пост сенатора от Приморья Владимира Пучкова.