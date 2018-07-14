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Экс-глава МЧС возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья
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Экс-глава МЧС возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья 

АиФ-Владивосток 14 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Бывший глава МЧС Владимир Пучков будет руководить предвыборным штабом врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
«Для меня большая честь и ответственность сейчас возглавлять избирательный штаб. И в перспективе работать на благо жителей Приморья», — цитирует «Интерфакс» слова Пучкова, сказанные им на заседании штаба.
Ранее Андрея Тарасенко выдвинули кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 9 сентября. После выдвижения он предложит на пост сенатора от Приморья Владимира Пучкова.
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