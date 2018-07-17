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У врио губернатора Приморья нашёлся свой инстаграм
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У врио губернатора Приморья нашёлся свой инстаграм 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Пока в нем только две записи.
Аккаунт, который приписывается врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, появился в социальной сети Instagram. На момент написания этой заметки в нем опубликовано две записи. На инстаграм Тарасенко уже подписались более 2000 человек, при этом сам он подписан на аккаунт супруги губернатора Светланы Тарасенко (26 публикаций, 266 подписчиков).
Всем привет! Я вместе со своими сотрудниками принял решение завести официальные страницы в основных социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться с вами напрямую, рассказывать о моей работе, слышать о ваших проблемах и решать их в режиме онлайн. Именно поэтому мой инстаграм называется @tarasenko_live, то есть, губернатор в Прямом эфире. Конечно, напряженный график не всегда позволит мне публиковать посты самостоятельно, но я буду внимательно следить за тем, что здесь происходит, особенное внимание уделяя вашим обращениям. Будьте уверены, если кто-то не дорабатывает на местах, и я услышу об этом от вас, этот вопрос будет изучен самым внимательным образом. Подписывайтесь на мою страницу, и вместе мы сделаем наш регион лучшим местом на Дальнем Востоке!
Публикация от Андрей Тарасенко (@tarasenko_live)
16 Июл 2018 в 12:08 PDT  «Всем привет! Я вместе со своими сотрудниками принял решение завести официальные страницы в основных социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться с вами напрямую, рассказывать о моей работе, слышать о ваших проблемах и решать их в режиме онлайн. Именно поэтому мой инстаграм называется @tarasenko_live, то есть, губернатор в прямом эфире», — говорится в первой публикации.
«Конечно, напряженный график не всегда позволит мне публиковать посты самостоятельно, но я буду внимательно следить за тем, что здесь происходит, особенное внимание уделяя вашим обращениям. Будьте уверены, если кто-то не дорабатывает на местах, и я услышу об этом от вас, этот вопрос будет изучен самым внимательным образом. Подписывайтесь на мою страницу, и вместе мы сделаем наш регион лучшим местом на Дальнем Востоке!» — гласит пост.
Примечательно, что десятки жителей Приморья уже поделились наболевшим в комментариях к этой публикации.
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Комментарии  Ещё 32 источника 
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