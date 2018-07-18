Ещё
Врио губернатора Приморья завел страницы в соцсетях для общения с жителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врио губернатора Приморья завел страницы в соцсетях для общения с жителями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко завел личные страницы в нескольких соцсетях, где, по его словам, он готов общаться с местными жителями и решать их проблемы в режиме онлайн.
"Я вместе со своими сотрудниками принял решение завести официальные страницы в основных социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться с вами напрямую, рассказывать о моей работе, слышать о ваших проблемах и решать их в режиме онлайн", — написал Тарасенко в своем аккаунте в Instagram.
Позже он сообщил, что уже получил от местных жителей большое число обращений в комментариях и в личных сообщениях. Тарасенко пообещал реагировать на все конструктивные обращения и предложения.
Сейчас многие главы российских регионов используют соцсети для общения с местными жителями. Наиболее активным пользователем был бывший глава Приамурья — ныне министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. На новом посту он продолжил практику сбора информации от дальневосточников на своих страницах в соцсетях.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.
Тарасенко, которого выдвинула "Единая Россия", уведомил региональный избирком о своем выдвижении на выборы главы Приморья. Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
«Футбольному чуду» России пришел конец148
За «сухого» Путина оправдались121
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение