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Ночные гонки с собаками прошли в Хабаровске
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Ночные гонки с собаками прошли в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 5 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Соревнования по каникроссу провели ночью в Хабаровске. Подобный формат мероприятия прошел впервые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Каникросс — это дисциплина ездового спорта, который заключается в том, что собака тянет за собой бегущего хозяина. Соединяют спортсменов специальный шнур, который крепится к поясному ремню человека. В такой вот сцепке под покровом темноты бежали люди и собаки около 1,5 километров на базе в Ильинке.
Почему именно ночью? Организаторы объясняют это тем, что в соревнованиях принимали участие северные ездовые собаки, а у них богатая шерсть и плотный подшерсток. Поэтому, если бегать с ними летом днем, животные могут перегреться, что противопоказано.
В соревнованиях принимали участие команды из разных дальневосточных городов. По итогу такого отчасти экстремального забега первое место получила комсомольчанка и ее пятилетний маламут Золто.
— Золто в переводе означает счастливый амулет. Это наши первые соревнования и они, и вправду, стали счастливыми, — рассказывает победительница соревнований Нина Капитова. — Но это не удача, мы с питомцем долго и упорно готовились. Частые совместные тренировки, послушание собаки и чуткость — это, наверное, основной секрет успешного тандема. Надеюсь, что осенью мы с Золто примем участие в следующих соревнованиях и покажем результат не хуже этого.
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