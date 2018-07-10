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Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти героических защитников Лужского рубежа
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Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти героических защитников Лужского рубежа 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти героических защитников Лужского рубежа, который отмечается 10 июля.
Глава региона отметил, что беспримерный подвиг героических защитников Лужского рубежа позволил задержать движение нацистских полчищ, эвакуировать из города на Неве почти полмиллиона мирных жителей и сформировать новые воинские соединения для обороны Ленинграда.
Если бы не отважные защитники Лужского рубежа, которые пали смертью храбрых на поле боя, Ленинград был бы захвачен и разрушен фашистами.
В конце своего поздравления Александр Дрозденко обратился ос словами благодарности и признательности к ветеранам.
Напомним, что с 10 июля по 24 августа 1941 года на Лужском рубеже шли ожесточенные бои советских бойцов с гитлеровской армией. Гитлеровские войска группы «Север» были задержаны на 45 дней. В то время как оборону держали ленинградцы-добровольцы, из города на Неве успели эвакуировать почти полмиллиона мирных жителей.
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