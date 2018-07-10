Розовое вино на Театральной площади: на ростовском фан-фесте выступит Feduk

Feduk стал известен широкой публике год назад

Во вторник в ростовской фан-зоне будут транслировать первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. За право выйти в финал будут бороться сборные Франции и Бельгии. До начала трансляции на сцене выступят MAXWELL, DJ POLEX / DJ NOVAK и рэпер Feduk.

Выступления музыкальных коллективов начнутся с американского ритм-н-блюзового певца MAXWELL в 18:30. Через час, в 19:30, на сцене появятся хаус-исполнители DJ POLEX / DJ NOVAK.

— Известный репер Feduk выйдет на сцену фан-зоны в Ростове-на-Дону в 20.00, — сообщили организаторы фан-феста.

Feduk — российский хип-хоп-исполнитель, известный широкой публике по хиту «Розовое вино», который он записал вместе с рэпером Элджеем в 2017 году.

Фестиваль болельщиков будет работать с 15:00 до 00:00.