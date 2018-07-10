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Азар: «Лукаку — машина, он очень силен»
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Азар: «Лукаку — машина, он очень силен» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Капитан сборной Бельгии Эден Азар похвалил своего партнера по национальной команде Ромелу Лукаку.
"Через десять лет Лукаку по-прежнему будут критиковать за его технику. Но если он останется в Англии, он станет величайшим нападающим в истории Премьер-Лиги, он настигнет Ширера и других. Конечно, игра Тьерри Анри больше нравилась фанатам, нежели действия Лукаку, но ему на это все равно. Он слишком силен. Он не заботится о своих недостатках. Он устремлен на результативное завершение атаки, он — машина", — цитирует 27-летнего игрока Le 10 Sport.
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