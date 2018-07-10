Комсомольчанин вернулся из Хорватии с серебром

10 июля в Хабаровск с серебряной медалью вернулся из Хорватии 16-летний комсомольчанин Алексей Милешин. Он стал вторым на первенстве мира по греко-римской борьбе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На чемпионате, проходившем в Загребе (Хорватия), борец поочередно одолел спортсмена из США Якуба Камински, затем украинца Давида Самсонова и эстонца Ричарда Карелсона. Уступил Алексей Милешин лишь борцу из Ирана Мохаммаду Носрати

— Объективно это большое достижение. Алексей впервые участвовал в чемпионате такого уровня, а на всероссийских соревнованиях взял бронзовую медаль только в прошлом году. Но он все равно очень расстроился из-за второго места: был твердо настроен на золото, — рассказал Евгений Марусов, тренирующий призера с 7-летнего возраста — с первых шагов в спорте. — И, действительно, в финальном поединке Леша имел высокие шансы на победу. Но обстоятельства сложились против нас. У Алексея и его противника был счет 3:3. По правилам борьбы, когда счет равный, победа достается тому, кто последним набрал балл — и последним оказался Мохаммад.

Впрочем, по словам тренера, проиграл Алексей действительно сильнейшему противнику: иранец — чемпион и Европы, и Азии.

Хотватия запомнилась… чемпионатом мира по футболу.

— Сами мы с тренером чемпионат из-за нехватки времени особо не смотрели, только краем глаза, — поделился впечатлениями с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» Алексей Милешин. — Но запомнилось, что на улицах Загреба во время матчей было пусто: все сидели у телевизоров, только из окон доносились крики болельщиков. Когда крики сливались в сплошной гул, и по всему городу начинали запускать фейерверки, мы понимали, что Хорватия победила.

Из Хабаровска спортсмен с тренером отправились в Комсомольск, где через несколько дней Алексей возобновит тренировки и будет ждать решения об участии в составе сборной России в Юношеских Олимпийский играх. Они состоятся в сентябре в Буэнос-Айресе.

— Жизнь — это борьба, а борьба — это жизнь. Так что буду стремиться привезти в Комсомольск золотые медали, — пообещал юный спортсмен.

Переезжать из родного города борец не планирует. Осенью Алексей пойдет в 11 класс, а потом собирается поступать в Комсомольский-на-Амуре государственный университет. В перерывах между тренировками и учебой серебряный призер чемпионата мира любит ездить на рыбалку.