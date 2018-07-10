Жалко, что закончился. Приятные моменты, о которых мы будем помнить после ЧМ

Футбольная феерия для казанцев закончилась. Шесть матчей чемпионата в Казани пролетели так же быстро, как участие аргентинской сборной в ЧМ. Остались только воспоминания и публикации в социальных сетях. Давайте вспомним, что творилось на улицах во время чемпионата в Казани.

19 июня на фанфесте у Чаши происходило что-то невероятное. 25 000 человек наблюдали за тем, как Россия обыгрывала Египет. Кажется, что на фото не Казань, а на поле (была) — не Россия. Приятно.

Фото: instagram.com/damirfattakhov

Перед чемпионатом музыкантов на Баумана попросили уйти, но пешеходная улица осталась собой: она стала еще громче, веселее и живее. Особенно прохожим приглянулось пианино. Часто за инструментом сидели иностранцы, которые собирали вокруг себя благодарных слушателей. Съемки и песни были бесконечными. Иранцы, приехавшие на матч с Испанией, даже исполнили свой гимн. На этом же пианино бабушка сыграла любимую россиянами «Катюшу».

В прошлые выходные в город приехали яркие бразильцы. Яркие не только из-за желто-зеленой экипировки, но и из-за поведения. Бразильцы собрались возле отеля «Мираж», где останавливалась их сборная, и пели песни.

На этом бразильцы не остановились. Один из них — Науро Джуниор — приехал в Россию на «Жуке», украшенном бразильским флагом. Машина 70 дней плыла на пароме до Петербурга через океан. В Казань бразилец на «Жуке» приехал из Самары. За все время путешествия автомобиль несколько раз ломался, но дух Науро сломлен не был. Бразильцу всегда помогали чинить машину, и он продолжал следовать за любимой сборной.

Науро Джуниор около машины в желтой футболке. Фото: e-Kazan.ru Ничего особенного. Просто сборная Бельгии прогуливалась по Казани перед матчем с Бразилией. Когда еще можно было увидеть, как мировые суперзвезды Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку гуляют по обычному казанскому двору?

Сборная Бельгии прогуливается по казанскому двору. Фото: twitter.com/BelRedDevils

Во время матча Россия — Хорватия на фанфесте было не протолкнуться. В дни, когда играла Россия, так было всегда. Особенно трудно было выйти. Образовалась настоящая пробка из болельщиков. Один из них посоветовал поменьше снимать на камеру все происходящее, чтобы двигаться быстрее. В этот момент он тоже снимал происходящее.

Чемпионат мира прошелся по Казани раскатом грома. Казалось, перекрытия и запреты принесут казанцам одни неудобства, но нет. Они померкли на фоне всеобщей радости и гордости за российскую сборную. Теперь Казань ждет затишье, правда, ненадолго. Авиагонки Red Bull Air Race, которые оглушили нас прошлым летом, возвращаются в Казань.

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