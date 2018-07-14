Ещё
Глава оргкомитета ЧМ-2022: Россия показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава оргкомитета ЧМ-2022: Россия показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади высказал мнение о проходящем в России мундиале 2018 года.
«Россия великолепно провела чемпионат мира. Она показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе у людей из других стран. Россия преуспела в этом, и Катар хочет повторить её путь. Мы хотим построить свой чемпионат мира на успехе России и провести турнир ещё более успешно», — заявил аль-Тавади.
Ранее глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что Россия очень высоко подняла планку для следующих ЧМ по футболу.
RT на русском: последние новости
Бельгия - Англия. Стартовые составы команд Лука Модрич: Успех сборной Хорватии на ЧМ-2018 волнует меня больше, чем личная награда Брозович готов продлить контракт с "Интером"
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам6
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку19
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети150
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение