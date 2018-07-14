Глава оргкомитета ЧМ-2022: Россия показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе

Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади высказал мнение о проходящем в России мундиале 2018 года.

«Россия великолепно провела чемпионат мира. Она показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе у людей из других стран. Россия преуспела в этом, и Катар хочет повторить её путь. Мы хотим построить свой чемпионат мира на успехе России и провести турнир ещё более успешно», — заявил аль-Тавади.