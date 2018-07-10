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Оргкомитет: Катар учтет опыт России в программе гостеприимства на ЧМ-2022
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Оргкомитет: Катар учтет опыт России в программе гостеприимства на ЧМ-2022 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Катар учтет опыт России при разработке программы гостеприимства на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года (глава оргкомитета турнира) Хасан аль-Тавади.
"Несмотря на небольшую территорию, Катар будет полностью готов разместить всех гостей, которые приедут к нам в страну на чемпионат мира, — отметил аль-Тавади. — Помимо отелей, гостей турнира ждет масса инноваций в сфере размещения. У побережья Дохи будут располагаться круизные лайнеры, которые на время проведения турнира станут гостиницами, для любителей комфорта будут построены специальные зоны, где будут располагаться виллы, а для самых искушенных болельщиков будут разбиты огромные шатры в традиционном арабском стиле. При этом Катар учтет опыт России в программе гостеприимства и размещения гостей".
"Я уже неоднократно говорил, что мы тесно общаемся с оргкомитетом «Россия-2018» и стараемся взять на заметку лучшее, что есть в организационных моментах мирового первенства в России, — продолжил он. — В нашем оргкомитете существует более 10 различных департаментов, и каждый из них тесно сотрудничает с Россией, посещает стадионы, изучает инфраструктуру и особенности городов-организаторов. Уверен, что мы и дальше продолжим тесное сотрудничество и через четыре года проведем прекрасный турнир".
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
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