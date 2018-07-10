Ещё
«Слава Украине» и «Белград, гори». Хорватский футболист вновь засветился на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Слава Украине» и «Белград, гори». Хорватский футболист вновь засветился на видео 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Скандал вокруг хорватского футболиста Домагоя Виды продолжает разгораться. Спортсмен стал героем новостей после матча с Россией. В сети появился ролик, на котором он и экс-футболист Огнен Вукоевич произносят фразу «Слава Украине». Оба ранее выступали за киевское «Динамо».
Вида и Вукоевич заявили, что послание было адресовано украинским друзьям и они не хотели никого обидеть. Реакция России не заставила себя ждать: российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это была заготовленная провокация.
«И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было — никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты. Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира», — жестко отреагировал член Совета Федерации.
Казалось, что все уже закончилось, но появилось новое видео. Роликом поделился пользователь Facebook Данило Яковлев. На кадрах Вида снова прокричал: «Слава Украине». При этом сказать нельзя сказать точно, когда именно было записано это видео. Кроме того, хорват произносит фразу «Белград, гори!» Многие СМИ тут увидели неприязнь к сербам, но, как оказалось, речь идет о ресторане «Белград», по которому скучает футболист. Более того, как пишет «Советский спорт», Вида, скорее всего, в этот момент общался на сербском с кем-то по «Вайберу», а кто-то это видео выложил в сеть.
Отметим, что Огнен Вукоевич был наказан за первое видео. Согласно сообщению руководства Хорватского футбольного союза, поведение Вукоевича они расценивают как неподобающее. Чиновники принесли за него извинения и отметили, что тренер был исключен из заявки команд на турнир.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Слава Украине» и «Белград, гори». Хорватский футболист вновь засветился на видео Хорватский футбольный союз прокомментировал инцидент с Видой Дзюба стал лидером по приросту подписчиков в соцсетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео769
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида213
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение