«Слава Украине» и «Белград, гори». Хорватский футболист вновь засветился на видео

Скандал вокруг хорватского футболиста Домагоя Виды продолжает разгораться. Спортсмен стал героем новостей после матча с Россией. В сети появился ролик, на котором он и экс-футболист Огнен Вукоевич произносят фразу «Слава Украине». Оба ранее выступали за киевское «Динамо».

Вида и Вукоевич заявили, что послание было адресовано украинским друзьям и они не хотели никого обидеть. Реакция России не заставила себя ждать: российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это была заготовленная провокация.

«И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было — никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты. Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира», — жестко отреагировал член Совета Федерации

Казалось, что все уже закончилось, но появилось новое видео. Роликом поделился пользователь Facebook Данило Яковлев. На кадрах Вида снова прокричал: «Слава Украине». При этом сказать нельзя сказать точно, когда именно было записано это видео. Кроме того, хорват произносит фразу «Белград, гори!» Многие СМИ тут увидели неприязнь к сербам, но, как оказалось, речь идет о ресторане «Белград», по которому скучает футболист. Более того, как пишет «Советский спорт», Вида, скорее всего, в этот момент общался на сербском с кем-то по «Вайберу», а кто-то это видео выложил в сеть.

Отметим, что Огнен Вукоевич был наказан за первое видео. Согласно сообщению руководства Хорватского футбольного союза, поведение Вукоевича они расценивают как неподобающее. Чиновники принесли за него извинения и отметили, что тренер был исключен из заявки команд на турнир.