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6 образов принцессы Дианы на Уимблдоне
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6 образов принцессы Дианы на Уимблдоне 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вся светская жизнь Великобритании сосредоточена сейчас в Уимблдоне. Любителями тенниса являются и члены королевской семьи: герцогиня Кембриджская Кэтрин — патрон Всеанглийского клуба тенниса и крокета, на кортах которого проводится большинство игр, а кузен королевы герцог Кентский Эдуард — его президент. Принцессу Диану тоже часто видели на турнире в неизменно стильных образах.
1981
Год, когда Леди Ди впервые посетила Уимблдон. На финальной игре турнира она была с принцессой и принцем Монако Стефанией и Альбертом. Через несколько недель она тоже официально стала принцессой.
1984
Принцесса вернулась спустя 3 года. Принц Уильям уже появился на свет, и во время турнира 1984 года Диана ждала второго сына — отсюда удобный прямой крой платья, как всегда элегантного.
1991
Вновь на трибунах центрального корта Диану заметили с 9-летним Уильямом. Смеем предположить, во время того женского финала все взгляды были устремлены на нее. Здесь в принцессе по-настоящему узнается законодательница тренда power dressing.
1993
В 1993-м Диана пришла на финал вместе с мамой. На тот момент уже было известно об их разрыве с Чарльзом.
1994
Снова в сопровождении принца Уильяма. Как и сын, в костюме. Как говорится, perfect match.
1995
В последний раз Диана посетила турнир в 1995 году. В New York Times писали, что победитель того года поклонился ей после финала. На принцессе был костюм любимого фасона и, конечно же, жемчужное ожерелье. Вскоре после этого было опубликовано ее откровенное интервью с Мартином Бэшером, в котором она рассказала о неудачном браке с Чарльзом.
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