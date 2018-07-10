6 образов принцессы Дианы на Уимблдоне

Вся светская жизнь Великобритании сосредоточена сейчас в Уимблдоне. Любителями тенниса являются и члены королевской семьи: герцогиня Кембриджская Кэтрин — патрон Всеанглийского клуба тенниса и крокета, на кортах которого проводится большинство игр, а кузен королевы герцог Кентский Эдуард — его президент. Принцессу Диану тоже часто видели на турнире в неизменно стильных образах.

1981

Год, когда Леди Ди впервые посетила Уимблдон. На финальной игре турнира она была с принцессой и принцем Монако Стефанией и Альбертом. Через несколько недель она тоже официально стала принцессой.

1984

Принцесса вернулась спустя 3 года. Принц Уильям уже появился на свет, и во время турнира 1984 года Диана ждала второго сына — отсюда удобный прямой крой платья, как всегда элегантного.

1991

Вновь на трибунах центрального корта Диану заметили с 9-летним Уильямом. Смеем предположить, во время того женского финала все взгляды были устремлены на нее. Здесь в принцессе по-настоящему узнается законодательница тренда power dressing.

1993

В 1993-м Диана пришла на финал вместе с мамой. На тот момент уже было известно об их разрыве с Чарльзом.

1994

Снова в сопровождении принца Уильяма. Как и сын, в костюме. Как говорится, perfect match.

1995