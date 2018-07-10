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Синьхуа: сборная России на ЧМ-2018 в наибольшей степени проявила спортивные качества
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Синьхуа: сборная России на ЧМ-2018 в наибольшей степени проявила спортивные качества 

ТАСС 4 часа назад
ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу в наибольшей степени показала достойные подражания спортивные качества — стойкость, тактическую дисциплину и веру в свои силы. Такое мнение высказали корреспонденты агентства Синьхуа в обзорном материале из Москвы.
Сборная России на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.
"История [игр], как оказалось, ничего не стоит на этом чемпионате сюрпризов. Команды, которые обычно добивались весьма средних результатов на международном уровне, доказали, что даже сильнейшие в мире могут спасовать перед натиском, — отмечает Синьхуа. — Но ни одна команда не проявила себя так, как российская. Хозяева чемпионата впервые в постсоветскую эпоху в полной мере показали преимущества стойкости, тактической дисциплины и веры в свои силы".
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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