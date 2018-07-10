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Бубнов назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018
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Бубнов назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал лучших игроков сборной России на чемпионате мира-2018.
"Акинфеев отыграл на пять с плюсом. Фернандес сыграл на своем уровне — четверка, Кутепов прибавил, особо грубых ошибок не допускал. В общем, за игру в обороне можно всем поставить четверку.
Большие претензии к организации игры в атаке. С учетом провала Смолова, Дзюба сыграл на своем уровне. Зобнин и Головин неплохо отыграли. Удивил Черышев количеством голов. Он хорошо выглядел. Самедов никак себя ярко не проявил. Ему приходилось много обороняться. Александру не хватало остроты в атаке.
Акинфеев и Игнашевич — лучшие игроки сборной на ЧМ-2018", — сказал Бубнов.
Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
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