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Сальгадо: «Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия»
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Сальгадо: «Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок "Реала" Мичел Сальгадо прокомментировал возможный переход Криштиану Роналду в «Ювентус».
"Если он уйдет, лично меня это ранит, ведь я провел с ним в команде пол года. Он оставил свой след в «Реале», но я знаю его достаточно хорошо. Если он принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия.
Но если Криштиану не уйдет, мы еще насладимся яркими моментами, потому что он великий футболист. Если же все-таки уйдет, мы должны пожелать ему всего наилучшего и поблагодарить за все" — приводит слова Сальгадо FourFourTwo.
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