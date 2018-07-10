Сальгадо: «Если Роналду принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия»

"Если он уйдет, лично меня это ранит, ведь я провел с ним в команде пол года. Он оставил свой след в «Реале», но я знаю его достаточно хорошо. Если он принял решение, то не свернет с пути, несмотря на последствия.

Но если Криштиану не уйдет, мы еще насладимся яркими моментами, потому что он великий футболист. Если же все-таки уйдет, мы должны пожелать ему всего наилучшего и поблагодарить за все" — приводит слова Сальгадо FourFourTwo.