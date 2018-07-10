Восхищенный Боярский спел рэп российской сборной по футболу

Пришло время, почти без эмоций оценить, как сыграли? Впервые в современной российской истории пробились в четверть финал. По статистике ФИФА, российская сборная — лучшая команда в защите. Дзюба и Черышев — в символической сборной мира. Но главное — эта команда возродила веру в наши силы. В том, что футбол в России — жив, теперь никто не сомневается.

И правда, чего не сделаешь в расстроенных чувствах… Надо ли винить тех, кто с досады отрезал тренеру большой палец? Художники, которые нарисовали Черчесова , не обиделись. Но «космический Стас» остался в прошлом.

Не зря эксперты называют национальную сборную — тренерской, а этот указующий жест Станислава Черчесова — историческим и все равно счастливым. Тем не менее, художники решили обновить картину, но обещали — пальцы у тренера будут все на месте. Возможно, арт-деятели изобразят другой, не менее знаменитый жест? Для студентов и школьников он уже стал символом патриотизма.

Граффити на трансформаторной будке было местом паломничества. Жители это петербургского двора буквально боготворили портрет. И это ли не чудо, что, проиграв один матч, вся страна празднует победу? А болельщики считают футболистов национальными героями.

И даже самый заядлый болельщик из Петербурга считает — не надо печалиться. Об этом Михаил Боярский спел в рэп-клипе на футбольную тему. Ролик тут же собрал более миллиона просмотров.

Лучшая сборная чемпионата мира, — и это официально, — по игре в защите. 259 так называемых отборов, выносов и сейвов. Но, если оставить футбольную терминологию, наша команда — чемпион! Вера, надежда и любовь — в сердцах миллионов россиян.

Левая нога Акинфеева — теперь российский символ удачи. Это связанный с любовью брелок в машину. Или картина в подъезде обычной химкинской многоэтажки. Для фермера из Ставрополья, теперь все что связано с российским футболом — это гордость.