Ижевский «Зенит» начнет сезон 20 июля

Новый сезон Чемпионата России среди клубов Профессиональной футбольной лиги ижевский Зенит откроет 20 июля поединком в Нижнекамске против местного Нефтехимика. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртии.

Отметим, что в прошлую субботу эти клубы провели товарищеский матч в Ижевске, в котором сильнее оказались гости из Татарстана 0:4.

Первый официальный домашний матч зенитовцы проведут 26 июля. На стадионе Купол наша команда примет новотроицкую Носту. 30 июля гостевым матчем против пермской Звезда ижевский клуб начнет путь в Кубке России (1/128 финала).

Стоит отметить, что в этом сезоне Зенит будет опираться на собственные кадры. Во-первых, главным тренером клуба назначен воспитанник ижевского футбола Сергей Емельянов . Во-вторых, ижевские футболисты будут составлять подавляющее большинство и в основном составе.

Так, в матче с Нефтехимиком сыграли Арчибасов, Мухаметзянов, Кибардин, Панев, Петров, Козырев, Михайлов, Наговицин, Басов, Кулябин, Кабаков, Миронов, Мырзаков, Курбатов, Русских и Патрикеев. Остались в команде опытные Малаховский, Яцук, Дмитрий Голубев . Кроме того, продолжается просмотр потенциальных новичков.

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