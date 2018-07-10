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Три медведя украсили Семейную аллею в Челябинске
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Три медведя украсили Семейную аллею в Челябинске 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Фигуры трёх медведей украсили новую Семейную аллею в челябинском Саду Победы, сообщают в пресс-службе администрации города.
Открытие новой зоны отдыха состоялось 9 июля, её создателями выступили один из благотворительных фондов и компания, обслуживающая парк. Для посетителей Сада Победы замостили дорожки и установили лавочки.
Горожане уже успели прогуляться по аллее и поделились своими впечатлениями в соцсети.
«Супер! Побольше бы таких мест в Челябинске», — написал один из участников обсуждения.
«Надеюсь, их не сразу сломают», — заметил другой горожанин, имея в виду фигуры на аллее.
Отметим, что в Саду Победы несколько лет назад были созданы ещё три аллеи: Ветеранов, Мира, и Молодежи. Кроме того, в парке много памятников, в том числе посвящённых воинским подвигам.
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