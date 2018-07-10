Все каналы, где можно посмотреть матч Франция — Бельгия

Первый матч стадии 1/2 финала чемпионата мира состоится во вторник, в 21:00. Матч Франция — Бельгия можно посмотреть по каналу «Россия 1». На Украине игру покажет «Интер», в Беларуси — «Беларусь 5», Азербайджане — Idman TV и Ictimai TV, Казахстане — KAZsport, Молдове — Moldova 1.

В формате 4К матч обещают показать «Первый», beIN Sports MENA, Kan 4K Israel, NPO 1, ORF, RTP, SRG, TF1, TRT, TV2 и TVP. Полный список спутниковых каналов, где при наличии соответственного оборудования можно посмотреть игру.

Если же не будет возможности оказаться у телевизора в это время, самая полная текстовая трансляция и статистика матча Франция — Бельгия на портале LiveResult.ru.

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21:00 10.07.2018

Франция — Бельгия