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Все каналы, где можно посмотреть матч Франция — Бельгия
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Все каналы, где можно посмотреть матч Франция — Бельгия 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Первый матч стадии 1/2 финала чемпионата мира состоится во вторник, в 21:00. Матч Франция — Бельгия можно посмотреть по каналу «Россия 1». На Украине игру покажет «Интер», в Беларуси — «Беларусь 5», Азербайджане — Idman TV и Ictimai TV, Казахстане — KAZsport, Молдове — Moldova 1.
В формате 4К матч обещают показать «Первый», beIN Sports MENA, Kan 4K Israel, NPO 1, ORF, RTP, SRG, TF1, TRT, TV2 и TVP. Полный список спутниковых каналов, где при наличии соответственного оборудования можно посмотреть игру.
Если же не будет возможности оказаться у телевизора в это время, самая полная текстовая трансляция и статистика матча Франция — Бельгия на портале LiveResult.ru.
Делайте ставки на матч
21:00 10.07.2018
Франция — Бельгия
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