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Мусаев: «Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счётом»
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Мусаев: «Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счётом» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий клубному ТВ по итогам спарринга с «Аль-Ахли» (1:5).
— Находясь в Австрии выполнили большой объем работы, тренировались в двухразовом режиме, в понедельник это было видно по ребятам, не хватало свежести, были тяжелые. В принципе, каждый из таймов начинали хорошо, но в конце проседали физически более готовым соперникам. Это рабочий момент, но всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счетом. Если честно, мы особо не ждали чего-то фееричного в этой игре. Сейчас пик нагрузок прошел уже, будем выглядеть свежее и показывать качественный и результативный футбол.
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