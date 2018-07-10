Мусаев: «Всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счётом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий клубному ТВ по итогам спарринга с «Аль-Ахли» (1:5).

— Находясь в Австрии выполнили большой объем работы, тренировались в двухразовом режиме, в понедельник это было видно по ребятам, не хватало свежести, были тяжелые. В принципе, каждый из таймов начинали хорошо, но в конце проседали физически более готовым соперникам. Это рабочий момент, но всегда неприятно проигрывать, особенно с таким счетом. Если честно, мы особо не ждали чего-то фееричного в этой игре. Сейчас пик нагрузок прошел уже, будем выглядеть свежее и показывать качественный и результативный футбол.