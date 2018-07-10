Геннадий Орлов: Черчесов должен остаться у руля сборной

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«Черчесов показал, что является великолепным тактиком. Его отмечают коллеги, у него прекрасная пресса. Разумеется, что только он должен оставаться у руля сборной, но я с ним на эту тему еще не разговаривал. Да, он непростой, но тренер и должен быть человеком с собственными взглядами, который не будет поддакивать руководителям. Сейчас он доказал, что ему можно доверять. На чемпионате мира мы увидели тренерскую команду. Снова у всех высокие показатели в защите. Точность передач опять у всех под 90%.

Выступление сборной России в любых городах страны изменит взгляд на наших футболистов. Люди поняли, что игроки могут доставлять огромное удовольствие. Раньше стадионы всегда были полными, и сейчас начинает пробуждаться наша генетическая память. Мы должны быть благодарны чемпионату мира и нашим футболистам, что сегодня это в нас пробуждается. Абсолютно все в России говорят о футболе. И те, кто, смотрел, и те, кто просто слышал. Никто не остался в стороне. Нам важно удержать это настроение, которое подарила сборная Станислава Черчесова », — цитирует Орлова «Бизнес Online».

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).

Турнир в России продлится до 15 июля.