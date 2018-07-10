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«Урал» собирается арендовать «Екатеринбург Арену»
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«Урал» собирается арендовать «Екатеринбург Арену» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Soccer News
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что команда собирается проводить матчи на стадионе «Екатеринбург Арена», который принял четыре встречи чемпионата мира-2018. По его словам, клуб собирается арендовать арену.
— Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться, — цитирует ТАСС Иванова. — Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор.
Напомним, на «Екатеринбург Арене» состоялись четыре матча ЧМ-2018: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).
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