«Урал» собирается арендовать «Екатеринбург Арену»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что команда собирается проводить матчи на стадионе «Екатеринбург Арена», который принял четыре встречи чемпионата мира-2018. По его словам, клуб собирается арендовать арену.

— Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться, — цитирует ТАСС Иванова. — Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор.

Напомним, на «Екатеринбург Арене» состоялись четыре матча ЧМ-2018: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь