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Врио губернатора не видит необходимости в 72-часовом транзите через аэропорт Новосибирска
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Врио губернатора не видит необходимости в 72-часовом транзите через аэропорт Новосибирска 

ТАСС 48 минут назад
НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что введение 72-часового безвизового режима через новосибирский аэропорт Толмачево пока неоправданно — иностранцам нечем будет заняться в городе, а также это может стать «лазейкой» для нелегальных мигрантов. Такое мнение он высказал журналистам во вторник.
"Я отношусь к этой инициативе сдержанно и отвечаю вопросом: чем будут заниматься иностранцы в течение 72 часов? В Санкт-Петербурге понятно — там фактически прописаны экскурсионные программы. Чем иностранцы будут заниматься в Новосибирске, сложно представить. Не хотелось, чтобы это превратилось в определенную лазейку для иммиграции на территорию нашей страны. Я не говорю «нет» и не говорю «да», пока не получу конкретики", — сказал Травников.
Ранее гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич отмечал, что введение 72-часового транзита позволит дополнительно привлечь в Сибирский федеральный округ в год около 600 тысяч иностранных туристов.
В начале 2015 года бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович дал поручение правительству проработать возможность введения 72-часового безвизового транзита в аэропортах. Минтранс представил в правительство предложения по 12 таким аэропортам, в их число вошел новосибирский Толмачево.
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