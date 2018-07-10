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Леменкова стала 8-й на юношеском ЧМ по парусному спорту в классе RS:X
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Леменкова стала 8-й на юношеском ЧМ по парусному спорту в классе RS:X 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Плаж ду Стейр (Франция) завершилось юношеское первенство мира по парусному спорту в классе RS:X. Победили француз Фабьен Пьянацца и итальянка Джорджиа Специале. Россиянка Мария Леменкова заняла восьмое место. Парусный спорт. Юношеское первенство мира. Плаж ду Стейр RS:X. Юноши 1. Фабьен Пьянацца (Франция) — 37. 2. Матео Дюссарп (Франция) — 43. 3. Николо Ренна (Италия) — 52… 33. Артём Акимов (Россия) — 257.
Девушки 1. Джорджиа Специале (Италия) — 22. 2. Наама Газит (Израиль) — 43. 3. Линой Гева (Израиль) — 61… 8. Мария Леменкова (Россия) — 95.
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