Артём Юсупов: «Неплохо, что забил и отдал на сборах, надеюсь, это поможет в сезоне»

Нападающий «Урала» Артём Юсупов , который в прошлом сезоне был арендован «Тюменью», дал видеоинтервью клубному ТВ. Футболист рассказал о жизни в Тюмени, о том кто ездил на его матчи из Екатеринбурга, признался, что не ощущает себя опытным игроком, а так же оценил свои успехи на словенском сборе.

— Прошлый сезон вы провели в аренде в «Тюмени». Вы отыграли 28 матчей, забили 6 голов. Как оцениваете это время?

— Время провел с пользой, очень рад, что поехал. Появился вариант, я сразу согласился. В первом круге удачно сыграл, забил, играл там со старта. Во втором круге поменьше получал игрового времени, но в целом хорошо провел время и очень рад, что попал туда.

— Родные и друзья ездили к тебе на матчи?

— Да, приезжали, и девушка приезжала ко мне, и мама с бабушкой постоянно. Несколько матчей смотрели.

— Где вы жили, как расположились?

— Первую неделю на базе, потом нашел квартиру недалеко от стадиона.

— После завершения этого сезона у вас был разговор с Григорием Викторовичем?

— Был разговор после первой части, зимой, получается. Я приехал, мы с ним поговорили и решили, что я останусь там до конца сезона.

— После этого сезона с кем-то был обстоятельный разговор?

— Нет, приехал, позвонил, что вернулся. Сказали когда сборы, я приехал на них.

— Раньше вы ездили на сборы в качестве игрока молодежки, а теперь ощущаете, что отношение к вам в команде стало как к опытному футболисту?

— Я бы не сказал, что опытный футболист, всего один сезон в ФНЛ провел. Но отношение и в прошлом году было хорошее. Конечно, там и подсказы от старших коллег всегда присутствуют, это только на пользу мне идет.

— На предыдущем сборе в Словении вы забили гол, отдали голевую передачу. Довольны собой?

— Есть куда расти. Неплохо, что забил и отдал, все хорошо, но надеюсь, что это в сезоне будет помогать.

— Ваш конкурент в команде Владимир Ильин . Вместе на поле вы бы смогли сыграть?

— Мы конкуренты только на поле. С любым нашим игроком из нашей команды я бы смог сыграть.

— Вам как больше играть, когда вы один нападающий или вместе с партнером?

— Как скажет тренер. Как он видит, так и готов играть.

— Стартовал сбор в Сербии, какие первые впечатления от условий?

— Все хорошо, все нравится, поля хорошего качества, нет никаких претензий. Это база сборной Сербии, все нормально.

— Можете сравнить с вашей базой, «Божовией»?

— Так тяжело сравнивать, у нас отличная база.